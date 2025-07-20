Медиа Казахстана широко осветили выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме в Ханкенди.

Высказывания главы азербайджанского государства были опубликованы на таких ресурсах, как nur.kz, aikyn.kz, arbatmedia.kz, exclusive.kz, el.kz и ulysmedia.kz. Об этом информирует «Азертадж».

Приводятся слова президента о том, что Шушинский медиафорум стал уже традиционным мероприятием: «Надеюсь, эта традиция продолжится. Cо временем у нас становится больше гостей, расширяется географический охват», — цитируют медиа этой страны президента Ильхама Алиева.

В публикациях приводятся слова президента Азербайджана о том, что страна готовит документы для подачи в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), произошедшим 25 декабря 2024 года.

Глава государства подчеркнул, что Баку ожидает от России признания вины за случившееся, наказания виновных, а также выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших: «К сожалению, мы не получили никакого ответа от российских официальных лиц по этому поводу, хотя прошло уже семь месяцев. Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать, и мы знаем, что российские официальные лица знают, что произошло. И возникает вопрос, почему они просто не делают то, что сделал бы любой сосед».

Казахстанские медиа также привели высказывания президента Ильхама Алиева о том, что за годы переговорного процесса в адрес Азербайджана звучало множество призывов смириться с оккупацией: «Все наши аргументы о международном праве, о том, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие вывода армянских сил, о том, что сопредседатели Минской группы сами голосовали за эту резолюцию, все это разбивалось о стену высокомерного нравоучения смириться с реалиями. Ну хорошо. Тогда мы решили, что мы создадим новые реалии, а потом вы будете с ними смиряться. И так и случилось».

Также в публикациях цитируются слова главы государства о значимости проведения в Азербайджане Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29). Приводится высказывание о том, что количество людей, прибывших в Азербайджан для участия в этом мероприятии, наглядно продемонстрировало важность данной темы.