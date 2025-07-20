СМИ Украины широко осветили выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме в Ханкенди на тему «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта» и его ответы на вопросы журналистов. Об этом сообщает «Азертадж».

Высказывания главы Азербайджанского государства были опубликованы в «Укринформе», «РБК-Украина», «Интерфакс-Украина», «УНИАН», украинской редакции Радио Свобода, издании «Гордон», информационных агентствах «Корреспондент», «Цензор», новостных порталах и других украинских медиа.

В статьях излагается позиция президента Ильхама Алиева по армяно-азербайджанскому и российско-украинскому конфликтам, а также факту нападения на самолет «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL) на территории России. Ссылаясь на выступление главы государства, отмечается: К сожалению, Азербайджан не получил никакого ответа от российских официальных лиц по этому поводу, хотя прошло уже семь месяцев. Генеральный прокурор Азербайджана регулярно отправляет письма главе российского Следственного комитета. Но на все эти письма нам отвечают, что расследование продолжается. Сейчас Азербайджан готовит портфель документов для подачи в международную судебную систему.

В статьях отмечается, что президент Ильхам Алиев напомнил, что, как в случае с малазийским Boeing, это заняло более 10 лет, поэтому мы подождем 10 лет. Азербайджан требует признать вину за эту катастрофу, наказать тех, кто сбил наш самолет, и выплатить компенсацию семьям погибших, пострадавшим, а также AZAL — за потерю самолета.

Украинские медиа, также уделяя внимание освобождению оккупированных территорий Азербайджана военным путем и войне России против Украины, написали, что президент Ильхам Алиев посоветовал Украине никогда не соглашаться с оккупацией. «И мой ответ не будет отличаться от того, что я говорил тогда. И думаю это созвучно и чаяниям украинского народа: никогда не соглашаться на оккупацию! Вот это главный совет. Это то, что делали мы. Вернее то, как мы видели этот процесс», — отмечено в статьях со ссылкой на выступление президента Ильхама Алиева.

В материалах также упоминались мнения главы нашего государства о том, что период первой Карабахской войны был очень тяжелым, трагичным и привел к многочисленным жертвам для Азербайджана.

«Постконфликтный период был не менее тяжелым, уже с моральной точки зрения, ну и, с экономической. У нас был миллион человек, которые остались без средств к существованию: более 700 тысяч из регионов Азербайджана, Карабахского региона, а также 250 тысяч азербайджанцев, которые проживали в Армении и которые были депортированы. Тогда население нашей страны было 8 млн. То есть, это был один из самых высоких уровней на душу населения по количеству беженцев.

Денег у нас не было, казна была пуста, нас практически никто не поддерживал, мы не имели никакую значимую международную поддержку ни от кого, экономика была в руинах, инфляция была 1000 процентов, безработица повальная, а бедность, наверное, уже была близка к 100 процентам. Вот такой был Азербайджан.

… Рельеф был против нас, международная обстановка была против нас. Минская группа ОБСЕ в лице ее сопредседателей, каждый по своей причине, был на стороне Армении и каждый пытался, чтобы эта ситуация длилась вечно. И этот статус-кво не менялся. И даже иногда, когда нам неимоверными дипломатическими усилиями удавалось где-то продвинуть какое-то заявление от лица стран-сопредседателей, через какое-то время это все дезавуировалось.

… Новые реалии мы начали создавать в 2020 году за 44 дня», — отмечено в материалах украинских медиа со ссылкой на мнения президента Азербайджана.