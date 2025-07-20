Шуша — место очень ценное для народа Азербайджана, и место проведения глобального медиафорума выбрано не случайно.

С данным заявлением выступил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе III Шушинского глобального медиафорума.

«Три года подряд в прекрасном городе Шуша проходит Глобальный медиафорум. Почему это именно этот город? Шуша, в некотором смысле, является историей азербайджанского народа, была местом вдохновения для творчества. И многие азербайджанские мыслители, философы, писатели, в том числе журналисты, родились в этом городе, и они творили в этом городе. Поэтому, следуя этой традиции, мы хотели бы вернуть вдохновляющее пение в город Шуша», — отметил он.

Гаджиев напомнил, что в форуме традиционно принимают участие гости из различных стран, в том числе представители медиа и научных кругов. По его словам, другой важный фактор — Шуша пережила войну и оккупацию, что помогает широко осветить также постконфликтную ситуацию.

«К сожалению, про город Шуша, весь Карабах и Восточный Зангезур распространялись множество фейков. Например, геноцид в Ходжалы не был освещен в международных медиа должным образом. Всю правду доносили лишь азербайджанские медиа», — отметил Гаджиев, добавив, что, организовав форум в Шуше Азербайджан пытается создать вдохновляющую и творческую среду и атмосферу, в которой можно предлагать и рекомендовать новые мысли о проблемах, с которыми страна сталкивается.