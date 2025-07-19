Считаю, что инцидент между Францией и Новой Каледонией – исторический прецедент. Мне кажется, что это не конец истории, а лишь ее начало. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме, сообщает «Азертадж».

«Наша позиция в отношении неоколониализма предельно ясна. Этот вопрос не относится к какой-либо двусторонней повестке дня», – сказал глава государства, подчеркнув, что в качестве председателя Движения неприсоединения Азербайджан с первого же года своего председательства поддерживал усилия по деколонизации, обеспечению независимости и справедливости в колонизированных территориях, а также претворению в жизнь решений международных организаций.