Ильхам Алиев, выступая на Шушинском Глобальном медиафоруме заявил, что на Западе, в некоторых кругах, существует разочарование из-за того, что Азербайджан не подчиняется, игнорирует рекомендации и действует по-своему. По его словам, если бы Баку следовал чужим советам, сегодня страна воевала бы как минимум с двумя соседями, так и не освободила бы Карабах, находилась бы в зависимости от МВФ и утонула в долгах.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан никому не навязывает своё мнение, не указывает, как жить и что есть. Он отметил, что руководство страны действует в соответствии с волей азербайджанского народа. По его словам, Азербайджан отказался от попыток повлиять на мнение в Европе, считая это пустой тратой времени.