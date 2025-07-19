В Кабуле представители Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали трёхстороннее рамочное соглашение о разработке технико-экономического обоснования проекта Трансафганской железной дороги.

Подписи под документом поставили министры транспорта и инфраструктуры трёх стран в присутствии глав их внешнеполитических ведомств.

Железнодорожный коридор «Узбекистан — Афганистан — Пакистан» имеет стратегическое значение для всей Евразии, подчеркнули стороны. Проект позволит значительно улучшить торговые связи, поддержать экономическое восстановление Афганистана и открыть новые маршруты к мировым рынкам через южные порты.