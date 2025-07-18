«Мир подрывается» — именно под таким заголовком швейцарское издание 20 Minuten публикует комментарий посольства Азербайджана и депутатов азербайджанского парламента о скандальной попытке местного армянского лобби организовать «мирную инициативу по Нагорному Карабаху».

Напомним: как уже рассказывал Minval, благодаря конфиденциальной и высокопрофессиональной работе посольства Азербайджана в Швейцарии федеральное правительство Альпийской республики выступило категорически против проведения этого форума. Армянам удалось протащить через парламент Швейцарии решение о создании «общественного комитета поддержки» своей скандальной инициативы.

И вот теперь 20 Minuten даёт запрос в посольство Азербайджана в Швейцарии и публикует ответ: посольство Азербайджана приветствует позицию Федерального совета по комитету «Швейцарская мирная инициатива по Нагорному Карабаху». Как напоминают и дипмиссия, и издание, в своём заявлении правительство Швейцарии в то время предлагало отклонить запрос. Приводится и письмо председателя Комитета по внешним и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Самеда Сеидова: решение «вызывает глубокую обеспокоенность и разочарование». «Подобные инициативы не только контрпродуктивны для мирного урегулирования конфликта, но и серьёзно подрывают его. Мир в Карабахе уже установлен, и сейчас основное внимание уделяется восстановлению и развитию. Подобные предложения существенно навредят репутации Швейцарии как нейтральной площадки для переговоров», — напоминает Сеидов.

Приводится также письмо Фариза Исмаилзаде, руководителя Рабочей группы по азербайджано-британским межпарламентским связям, но уже адресованное членам британского парламента: с рассказом о зверствах, учинённых армянской стороной в отношении местного азербайджанского населения, и призывом «не поддаваться внешнему влиянию и не допускать негативного воздействия на мирный процесс». Добавим от себя: стараниями азербайджанских дипломатов в Швейцарии дискуссия в местной прессе по поводу попытки устроить «мирную конференцию» по Карабаху идёт совсем не в том направлении, как того хотелось бы местной армянской и проармянской тусовке.

Конечно, этого следовало ожидать. Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, вышиб со своей территории оккупантов, страница конфликта уже де-факто перевёрнута, Азербайджан и Армения работают над текстом мирного договора. Точнее, мирный договор уже согласован, и для подписания осталось только дождаться выполнения дополнительных условий Азербайджана — прежде всего внесения изменений в конституцию Армении. Если уж называть вещи своими именами, то сегодня реализуется сценарий мира, написанный Азербайджаном. Для разного рода конференций, инициатив, переговоров по Карабаху с участием швейцарских армянских лоббистов пространства уже не осталось.

А вот армянская диаспора на этом фоне продолжает действовать по лекалам времён войны и оккупации. И, как соглашаются теперь уже и швейцарские эксперты, своими действиями подрывает мирный процесс в регионе.

Это отдельная и очень большая тема. Когда распадался СССР, многим казалось, что многочисленная, богатая, влиятельная и политически структурированная армянская диаспора — это для Армении небывалый бонус. Но, как показали события, этот бонус обернулся жестокой политической ловушкой. Об этом не очень любят говорить вслух, особенно в армянских кругах, но политические механизмы диаспоры и её поддержки были созданы ещё во время Первой мировой войны в качестве пиар-инструмента для продвижения идеи отторжения от Османской империи шести вилайетов Восточной Анатолии. Проще говоря, все эти политические механизмы были созданы не армянами и не для защиты армянских интересов — их создали европейские политики как инструмент своей игры. В шестидесятые–семидесятые годы политическую верхушку диаспоры финансировал и использовал уже СССР — против Турции, которая к этому моменту вступила в НАТО. Потом активность всего этого механизма будет направлена уже на Карабах.

И, наконец, ещё и такое обстоятельство. В зарубежных армянских общинах продолжали действовать так называемые «традиционные» армянские партии — и прежде всего «Дашнакцутюн». Впрочем, эта деятельность имела свои особенности. Армении как государства на карте не существовало. Армянским политическим партиям не приходилось думать, как этой самой Армении выживать экономически и физически — особенно на фоне территориальных конфликтов и с Азербайджаном, и с Турцией, и с Грузией, как обеспечивать свою безопасность, из каких источников платить зарплаты, пенсии, куда экспортировать абрикосы и бренди и откуда завозить углеводороды. Но зато имелся полный простор для рассуждений, какие земли соседних стран должны принадлежать «многострадальной Армении». Не говоря о том, что цена вопроса для этнических армян, которые рассуждали о Карабахе, прогуливаясь где-нибудь на берегу Женевского озера, и для жителей самой Армении сильно не совпадала.

И вот теперь складывается парадоксальная картина. Баку и Ереван ведут мирные переговоры. Причём без посредников — что показала недавняя встреча в Абу-Даби. Ещё до этого Азербайджан и Армения точно так же, без посредников, договорились о начале процесса делимитации границ и возвращении Азербайджану четырёх сёл Газахского района, находившихся под армянской оккупацией. Власти Армении — добровольно или вынужденно — следуют мирной повестке, причём составленной Азербайджаном. Да и выхода у Армении нет: проиграв две войны, лучше не устраивать опасных игр вокруг мирного договора.

А вот у диаспоры и лоббистов — своя позиция. И сегодня все её политические рычаги работают по сценарию, куда более опасному для Армении, чем для Азербайджана. Наша страна решила вопрос и своей территориальной целостности, и безопасности. А вот для Армении задача избежать новых авантюр остаётся по-прежнему актуальной. Как констатировали ереванские политики в середине девяностых, в самом начале тон противостояния в карабахском конфликте задали именно «традиционные» партии, которые действовали в среде армянской диаспоры. И если сейчас благодаря их подрывной деятельности будет упущен шанс на мир — самую высокую цену за это заплатит Армения.