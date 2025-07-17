Обещанное ЕС увеличение финансирования Армении — классика жанра закабаления, при этом Россия не собирается заглядывать в карманы Еревана, так как «это их отношения с евроинститутами.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это классика жанра у Европейской комиссии, ЕС и НАТО, — раздавать щедрые обещания, а потом под соусом этих финансовых посулов закабалять процессами, снимая пенку и получая выгоду», — сказала Захарова.

По ее словам, ЕС по несколько раз засчитывает одну и ту же помощь, инициирует разные махинации, обещает одно, дает в два раза меньше или вообще ничего не выделяет.

Захарова указала, что экономическое содействие давно стало для ЕС рычагом влияния на политику третьих стран и вмешательство в их внутренние дела.