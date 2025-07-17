Необычные заявления из Ирана: президент Масуд Пезешкиан впервые признал пробелы в системе безопасности своей страны во время войны с Израилем. «Проблемы в системе безопасности, выявленные во время войны, необходимо проанализировать и устранить», — заявил Пезешкиан на заседании кабинета министров в Тегеране , сообщает ежедневная газета «Иран».

В июне Израиль и Иран вели войну, которая длилась двенадцать дней. В частности, несколько высокопоставленных иранских военачальников были убиты в своих частных резиденциях. Помимо военных и ядерных объектов, нападениям подверглись и относительно неизвестные цели, включая фонд борьбы с Холокостом в столице, Тегеране. В конечном итоге в конфликт вмешались США, нанеся авиаудары по иранским ядерным объектам. Соглашение о прекращении огня вступило в силу три дня спустя.

По мнению экспертов, целенаправленные атаки Израиля на Иран были бы невозможны без инсайдерской информации. Уже несколько недель циркулируют слухи о широком сотрудничестве некоторых силовых структур с израильской службой внешней разведки «Моссад». В связи с этим несколько человек уже были арестованы по обвинению в шпионаже в пользу «Моссад».