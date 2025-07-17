Парламент Турции принял резолюцию, в которой решительно судил атаки Израиля на Сирию и заявил о поддержке сирийского народа.

«Мы самым решительным образом осуждаем подлые нападения Израиля на Сирию, в том числе на Дамаск. Мы вновь заявляем о поддержке сирийского народа», — говорится в документе.

В резолюции подчёркивается, что Израиль, нарушая Устав ООН и нормы международного права, посягает на территориальную целостность Сирии. «Целью этих новых актов агрессии является отвлечение внимания от геноцида, совершаемого Израилем против палестинского народа, а также дестабилизация Сирии и всего региона. Безмолвие международного сообщества лишь поощряет подобные незаконные и опасные действия», — подчеркивается в тексте.