Штраф за использование VPN для входа в запрещённые в РФ Instagram и Facebook грозит «лишь в случае» поиска и распространения «запрещённого контента», заявил «Звезде» замглавы комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев.

«Если человек случайно увидел экстремистский материал, ответственности не будет. Но если он сознательно ищет и распространяет запрещённую информацию — с использованием технических средств — тогда наступит ответственность», — пояснил он.

Как именно будут отслеживать такие действия, решат после принятия закона. Во втором чтении может быть добавлено уточнение «за исключением спецслужб» — для случаев, когда сотрудникам необходимо использовать запрещённые платформы.