Генпрокуратура Армении подала в суд иск с требованием признать недействительным оформленное в 2017 году право собственности на здание «представительства» так называемого «Арцаха» в Ереване. Ответчиком выступает Госкомитет по кадастру.

Сепаратистский режим в Карабахе был официально самораспущен в сентябре 2023 года, однако его представители перебрались в Ереван и продолжают выступать с реваншистскими заявлениями.

Примечательно, что решение о лишении их здания последовало после переговоров лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби на прошлой неделе. Судя по всему, Баку поднял этот вопрос на встрече, и Ереван оказался вынужден отреагировать.

Ранее сепаратисты, располагаясь в центре Еревана, позволяли себе резкие выпады в адрес Азербайджана, что вызывало раздражение в Баку и ставило под сомнение искренность Еревана в процессе мирных переговоров.