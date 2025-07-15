Кандидат в постпреды США при ООН Майк Уолтц рассказал о возможности присоединения Азербайджана к Авраамовым соглашениям.

Об этом американской политик заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, передает Report.

«Азербайджан стремится не только сблизиться с США, но, возможно, заключить соглашения с Арменией и Израилем (присоединение к Авраамовым соглашениям — ред.). Это откроет не только широкие коммерческие возможности для американского бизнеса, но и изменит геополитический ландшафт», — подчеркнул он.