Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что скорейшее подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном может открыть новую страницу для всех стран региона.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Париже.

По словам Макрона, в ходе встречи он подтвердил поддержку Франции усилиям Армении по достижению мира с Азербайджаном.

«Подписание в кратчайшие сроки мирного договора между Арменией и Азербайджаном позволило бы открыть новую страницу для всех стран, народов региона и за его пределами», — говорится в публикации.