Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что «многовекторная политика» премьер-министра Армении Николо Пашиняна может завести в тупик.

Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

Так он прокомментировал трехстороннюю встречу Пашиняна в Брюсселе 14 июля с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, у премьер-министра запланирована встреча с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

«Господин Пашинян не единственный деятель постсоветского пространства, который хочет одновременно быть везде. Ему кажется, таким как он, что это и есть многовекторная политика, но такого рода в кавычках «многовекторная политика» иногда заводит в тупик, и очень хочется, чтобы этой участи зайти в тупик в итоге армянский народ избежал», — сказал Климов.

При это он подчеркнул, что подобные встречи — суверенное право Армении, но получить отовсюду плюсы мало кому удавалось.