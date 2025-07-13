В основе противоречий России и Запада лежит геополитика, а не идеология СССР, как казалось прежде. Об этом поведал российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Многие считают, и я в том числе, как ни странно, <…> считал, что главные противоречия — это [противоречия] идеологического характера», — сказал президент.

Он добавил, что после распада СССР осталось «наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам» России. Путин считает, что это связано с желанием достичь определенных геополитических преимуществ. Он добавил, что когда стал президентом, то «тоже не сразу все понял».

«На Западе решили — раз Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз. Сейчас мы будем «чик-чик», там для себя чего-то выкраивать так, как нам хочется… Все отвергалось, отвергалось, отвергалось.

Стало ясно, что пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут», ‐ заявил президент РФ.

Российский лидер указал на то, что, несмотря на попытки донести позицию страны, западные представители оставались равнодушными.