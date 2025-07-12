Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано о предполагаемой атаке беспилотников Вооруженных сил Украины по зданию администрации города — спутника Запорожской АЭС Энергодара.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

«МАГАТЭ было проинформировано о предполагаемой атаке беспилотников по администрации Энергодара, где проживает большинство сотрудников ЗАЭС», — говорится в его заявлении на сайте агентства. Отмечается, что члены миссии МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, были приглашены в администрацию Энергодара и смогли увидеть повреждения здания.

«Я глубоко обеспокоен участившимися случаями таких инцидентов. В случае с Энергодаром они также усиливают психологическое напряжение среди персонала станции, что может сказаться на ядерной безопасности», — подчеркнул Гросси.