Генерал Патрик Сандерс подчеркнул, что «коалиции желающих» стоило бы уже сейчас направить военных в Украину для тренировки украинской армии.

Бывший командующий сухопутными войсками Великобритании генерал Патрик Сандерс предупредил, что Великобритания должна подготовиться к войне с Россией в течение пяти лет, построив бункеры и инвестируя в противовоздушную оборону. В интервью The Telegraph Сандерс заявил, что Великобритании необходимо признать, что война с Путиным к 2030 году — это «реальная возможность».

«Если Россия прекратит военные действия в Украине, то в течение нескольких месяцев у неё появится возможность провести ограниченное нападение на члена НАТО, за поддержку которого мы будем отвечать, и это произойдёт к 2030 году», — заявил он.

Он подчеркнул, что необходимо строительство бомбоубежищ для гражданского населения и подземных командных центров для военных в рамках подготовки к нападению и привёл Финляндию в качестве примера, который Великобритании стоит рассмотреть.

«У Финляндии есть бомбоубежища на 4,5 миллиона человек. Она может выжить как правительство и как общество под прямыми ракетными и воздушными атаками со стороны России. У нас этого нет», — подчеркнул Сандерс.

Кроме того, он отметил опасность сокращения британской армии.

«В настоящее время британская армия слишком мала, чтобы выдержать более первых нескольких месяцев интенсивных боевых действий, и нам понадобится больше», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что «коалиции желающих» стоило бы уже сейчас направить военных в Украину для тренировки украинской армии: