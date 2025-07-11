Истребители F-35 британских ВВС способны выполнять только треть от количества миссий, определенного целевым показателем минобороны на фоне нехватки инженеров, запчастей и коррозии металла, говорится в докладе управления национального аудита (NAO).

«Министерство обороны не выполняет свои задачи по обеспечению готовности воздушных судов, что привело к тому, что количество летных часов оказалось ниже требований, предъявляемых к пилотам. В 2024 году показатель боеспособности (определяется как способность воздушного судна выполнять по крайней мере одну из семи возможных требуемых задач) парка истребителей F-35 Великобритании составил примерно половину от целевого показателя. При этом показатель полной боеготовности (определяется как способность F-35 выполнять все свои задачи) составлял примерно треть от целевого показателя» — говорится в докладе.

В частности, отмечается, что в период с октября 2024 года по январь 2025 года ни один самолет не был доступен «для выполнения какой-либо миссии», поскольку они проходили техническое обслуживание.