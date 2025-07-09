МАГАТЭ не зафиксировало признаков подготовки Ирана к получению ядерного оружия, заявил гендиректор МАГАТЭ Гросси в интервью польской газете Rzeczpospolita.

«Тот факт, что Иран может получить ядерное оружие, и то, что оно у него есть, — это два разных вопроса. Данные, которые мы предоставили, действительно были чувствительными, поскольку указывали на определенный потенциал для создания ядерной бомбы, но это не дает оснований утверждать, что этот потенциал будет реализован…иранцам пришлось бы перерабатывать обогащенный уран в металл, к чему они еще не приступали», — отметил Гросси, подчеркнув, что даже если бы Тегеран имел такое намерение, на это ушли бы «месяцы и даже больше».

Он также отказался давать оценку решению премьера Нетаниягу атаковать ядерные объекты Ирана, отметив, что задача МАГАТЭ — устанавливать факты и сообщать о них. «А как их интерпретируют лидеры государств, это их дело», — заявил глава агентства. Кроме того, он в очередной раз подчеркнул, что проблемы иранской ядерной программы не решить военным путем.