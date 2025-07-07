В Грузии задержан известный бизнесмен Георгий Рамишвили — владелец телеканала Euronews Georgia и крупнейшего мобильного оператора Silknet.

По данным МВД, при досмотре в аэропорту у него обнаружили огнестрельное оружие. Хотя оно было зарегистрировано, разрешения на ношение у Рамишвили не было. Возбуждено дело по статье о незаконном хранении и ношении оружия.

Рамишвили — основатель Silk Road Group и активный сторонник евроинтеграции. В 2024 году его компании публично поддержали вступление Грузии в ЕС.