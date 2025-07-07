Суд в Узбекистане приговорил 32-летнего местного жителя к пяти годам колонии за участие в боевых действиях в составе российской армии.

Мужчина с 2018 года находился в России, где получил гражданство, не отказавшись от узбекистанского. В 2024 году он подписал контракт на службу в российской армии, был ранен, а затем признан временно непригодным к службе. Вернувшись в Ташкент, он был задержан — при досмотре его телефона нашли фотографии, подтверждающие участие в боях против Украины.

Суд квалифицировал действия мужчины как наемничество и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.