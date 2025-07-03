Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил об отсутствии условий для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что в Азербайджане «отсутствуют условия» для продолжения деятельности Sputnik после арестов сотрудников.

Интересно вообще получается. То есть после февраля 2025 года, когда деятельность «Спутника» в Азербайджане была прекращена решением властей Азербайджанской Республики, условия для работы этого агентства, вопреки азербайджанским законам, — оказывается, были. А вот когда там провели спецоперацию и задержали двух агентов ФСБ, условия внезапно исчезли. А теперь, внимание, вопрос: чем же на самом деле занимался в Азербайджане «Спутник»?