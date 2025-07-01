Два рейса, летевших в направлении Объединённых Арабских Эмиратов, изменили маршрут и совершили посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с временным ограничением воздушного пространства над территорией Ирана, говорится в сообщении Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Капитан авиарейса авиакомпании Air Arabia, следовавшего по маршруту Москва – Шарджа, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Посадка воздушного судна Airbus A320 произошла в 19:43 по местному времени.

При этом регулярный рейс авиакомпании FlyDubai по маршруту Баку – Дубай, вылетевший в 18:14, был вынужден вернуться обратно. Самолет Boeing 737 совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 19:30 по местному времени.