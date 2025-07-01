В МИД России снова увидели «третьи силы», стремящиеся поссорить Баку и Москву. На этот раз с таким заявлением выступил заместитель директора четвёртого департамента стран СНГ Дмитрий Масюк, которого цитирует ТАСС.

Он назвал «инсинуациями» обсуждение причин крушения самолёта Azerbaijan Airlines в декабре прошлого года и посетовал, что из-за этого закрылся Русский дом в Баку.

Масюк также обвинил Запад в попытке вытеснить Россию из процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, стремлении навязать «скороспелый» мир и напомнил, что Москва якобы всегда выступала за стабильность на основе договорённостей 2020 и 2022 годов.

Россия, по его словам, приветствует завершение переговоров по проекту мирного договора и готова предоставить свою площадку для его подписания.