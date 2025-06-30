Великий аятолла Ирана Насер Макарем Ширази обнародовал фетву, в которой назвал американского лидера Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мохаребами» — врагами Бога. Об этом информирует иранское издание Rooziato.

Так он ответил на угрозы, прозвучавшие в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также других религиозных деятелей и ученых. Он отметил, что подобные действия считаются «военной агрессией» против исламской уммы и должны быть осуждены всеми мусульманами мира.

«Всем мусульманам мира обязательно заставить этих врагов раскаяться в своих словах и поступках. Если на этом пути они понесут трудности или ущерб, им будет воздано как мученикам на пути Бога», — отмечается в тексте фетвы.

Аятолла также указал на то, что любая поддержка подобных лиц или режимов со стороны мусульман или исламских государств запрещена. В исламском праве «мохареба» — особо тяжкое преступление, наказание за которое может включать смертную казнь или изгнание.