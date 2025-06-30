Что грозит жителям всех республик региона, какая из них запретила носить никаб, чем «опасен» Китай для ЦА – об этом и многом другом в нашем обзоре последних событий в Центральной Азии.

Евразийский банк развития (ЕАБР) подготовил прогноз основных макроэкономических показателей для государств-частников финансовой организации, в число которых входят также четыре республики Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В соответствии с данными аналитиков ЕАБР, во всех вышеуказанных странах до конца года будет наблюдаться повышенная экономическая активность. Так, рост ВВП в Казахстане составит 5,5%, в Кыргызстане — 10,3%, в Таджикистане — 8,4%, в Узбекистане — 6,5%. Последний стал членом ЕАБР только в этом году, и прогноз по нему делается впервые – здесь рост ВВП объясняется повышенной инвестиционной активностью. Отмечается также, что во всех четырех республиках ЦА уровень инфляции повысится, и менее всего – в Таджикистане.

Эксперты ЕАБР также поделились видением ключевых тенденций в мире. По их оценкам, рост глобальной экономики замедлится с 3,3% до 3% до конца текущего года.

А Всемирный банк, информирует Asia-Plus, распространил доклад, по которому грязный воздух «стал тихим убийцей в государствах Центральной Азии». Ежегодно более 65 000 человек преждевременно умирают здесь из-за заболеваний, вызванных мелкими частицами PM2.5. Экономические потери от преждевременной смертности, вызванной загрязнением, оцениваются в 17,8 млрд долларов (или 6,2% совокупного ВВП региона).

Особенно уязвимыми названы мегаполисы, такие как Душанбе, Алматы и Ташкент, где высокая плотность населения и использование грязного топлива создают опасную смесь для дыхательной системы. Более всего риску заболеваний подвержены дети и пожилые люди. В некоторых городах Таджикистана и Кыргызстана уровень заболеваемости, связанный с качеством воздуха, в 1,5–2 раза выше, чем в странах Восточной Европы. Концентрация PM 2.5 в крупных городах региона не просто превышает нормы Всемирной организации здравоохранения, но превосходит их в 8–10 раз и более.

Основные, опасные для жизни, источники загрязнения: сжигание твердого топлива в жилом секторе; автотранспорт (старые автомобили); сжигание коммунальных отходов и отходов на открытом воздухе; пыль из почв, пустынь и обнаженной земли.

То же издание поведало, кто нынче самый дорогой футболист в Центральной Азии (по трансферной стоимости) – им стал 16-летний нападающий алматинского «Кайрата» и юношеской сборной Казахстана Дастан Сатпаев. По последним данным Transfermarkt, его стоимость взлетела с 500 тыс. евро до 1,8 млн евро. Это не только рекорд для Казахстана, но и для всего центрально-азиатского футбольного региона.

Казахстан

Ношение никабов в общественных местах РК — под запретом: соответствующий законопроект одобрили обе палаты парламента республики, передает Zakon.kz. Цель нововведения – предотвращение правонарушений, «совершаемых с использованием предметов одежды, затрудняющих идентификацию личности». Исключения предусмотрены для случаев, когда подобная одежда необходима для соблюдения законодательных требований, в медицинских целях, для гражданской защиты, в определенных погодных условиях, а также во время спортивных и культурных мероприятий.

Хотя конкретные виды одежды в законопроекте не указаны, предполагается, что под запрет, помимо масок и балаклав, может попасть и религиозная одежда, например, никаб, полностью закрывающий лицо. Вопрос о возможном запрете никаба обсуждается в Казахстане уже несколько лет, и в прошлом году Касым-Жомарт Токаев назвал его «устаревшей формой одежды, навязываемой казахстанкам радикальными неофитами». По мнению президента, это является «открытым вызовом» традиционным устоям казахстанского общества.

Eurasia Today информирует о подписании контракта между национальной компанией РК «КазМунайГаз» (КМГ), Министерством энергетики республики и китайской государственной корпорацией China National Offshore Oil на совместную разведку и освоение нефтегазового месторождения «Жылыой» (в транзитной зоне северо-восточной части Каспийского моря). Площадь участка составляет 960 км². Согласно условиям соглашения, стороны создадут совместное предприятие с равным распределением долей (50 на 50), но все расходы на геологоразведочные работы берет на себя китайская сторона.

Эксперты обращают внимание на потенциальные геологические сложности разработки месторождения, но также и на усиление опасений по поводу «масштабной экономической интеграции Китая во все ключевые сферы». С учетом того, пишет издание, что подрядчиком по строительству АЭС в РК был выбран российский «Росатом», Пекин, по мнению аналитиков, будет стремиться компенсировать возможные упущенные выгоды за счет расширения нефтегазового участия: «Китайская экономическая экспансия в регионе и без того ощутима, и, как видно, в ближайшие годы она будет только усиливаться».

Кстати, о Китае. Поскольку недавний саммит ЦА-Китай (формат 5+1) пришелся на острую фазу израильско-иранского вооруженного конфликта, подробное освещение форума не удалось. Поэтому – вдогонку один «эпизод», касающийся РК и КНР. На полях саммита прошел II форум промышленно-инвестиционного сотрудничества между сторонами, где компании из этих двух стран заключили 58 коммерческих и инвестиционных соглашений на сумму свыше 24 млрд долларов.

А Zakon.kz. информирует, во сколько обойдется строительство первой атомной электростанции в РК (консорциум возглавляет «Росатом»). Председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства сказал, что, исходя из мировой практики, станция такого уровня стоит, как минимум, порядка 14 млрд долларов.

Узбекистан

«Восточный экспресс» передает, что республика запустила новый международный транспортный маршрут в Монголию через Кыргызстан и Китай. Цель проекта – расширение экспортных возможностей узбекистанских предприятий и их выход на новые внешние рынки, в частности, Монголии и северных провинций Китая. Отмечается, что в перспективе маршрут станет важным элементом региональной логистической сети, позволяя сокращать сроки и издержки доставки товаров. Правительство Узбекистана планирует развивать этот маршрут как часть стратегии по созданию многосторонней транспортной системы, способной конкурировать с существующими железнодорожными и морскими путями.

Что касается нарождающейся в РУз ядерной энергетики – Минэнерго республики и российская корпорация «Росатом» заключили контракт, согласно которому страна получит ядерное топливо для строящейся малой АЭС (330 МВт) в середине 2029 года. Предварительно Узбекистан в 2027 году передаст природный уран российской стороне для изготовления топлива. Строительство АЭС в Джизакской области начнется этим летом, а запуск первого из шести реакторов состоится до конца 2029 года. Параллельно обсуждается возможность строительства большой АЭС на базе реакторов VVER‑1000.

Узбекистан, согласно отчету Госдепа США, стал лидером в регионе по отказам в предоставлении американских туристических и деловых виз. Процент отказов составил 64,41%; на втором месте — Туркменистан с 58,80%. Далее следуют: Казахстан — 46,29%, Таджикистан — 45,24%, Кыргызстан — 39,14%.

Кыргызстан

Здесь выбирают место для строительства АЭС, которую также возведет «Росатом». Речь о блочной атомной электростанции мощностью от 110 до 440 МВт. В настоящее время Кыргызстан импортирует недостающую ему электроэнергию из России и Туркменистана. В 2024 году производство электроэнергии на ГЭС КР составило 12,77 млрд кВт-ч, при этом потребности республики возросли до 18,3 млрд кВт-ч.

«Восточный экспресс» пишет о намерении Кыргызстана создать с Россией единое образовательное пространство. С соответствующим предложением президент КР Садыр Жапаров обратился к президенту РФ Владимиру Путину – российская сторона согласилась с этой инициативой, и даже «уже занимается этим вопросом».

Поясняется, что создание единого образовательного пространства направлено на гармонизацию учебных программ, признание дипломов, развитие студенческих обменов и унификацию подходов к подготовке специалистов. Эксперты отмечают, что такой шаг укрепит интеграционные процессы между странами и может стать примером для других государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Таджикистан

В республике сдан в эксплуатацию тоннель на автомагистрали, соединяющей Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО) РТ с Китаем – в церемонии его открытия принял участие президент Эмомали Рахмона. Участок Калаи Хумб-Вандж до ворот Рушана — самый трудный в масштабах республики, он является частью автомагистрали, соединяющей Душанбе с ГБАО и Таджикистана с Китаем. Протяженность участка составляла 109 км. Теперь же он стал короче на 16,5 км. И если ранее проезд по нему занимал около 5 часов, то теперь время в пути сократилось до менее двух часов. Кроме того, тоннель устранил опасность наводнений, лавин, камнепадов, и передвигаться по этому маршруту можно в любое время года.