Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что настойчивое желание генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить поврежденные иранские ядерные объекты бессмысленно и может нести в себе злой умысел.

«Настойчивое стремление Рафаэля Гросси посетить объекты, подвергшиеся бомбардировкам, под предлогом гарантий безопасности бессмысленно и, возможно, даже несет в себе злой умысел. Иран оставляет за собой право принимать любые меры в защиту своих интересов, своего народа и своего суверенитета», — написал он в X.

По словам Арагчи, приостановка Ираном сотрудничества с агентством является прямым следствием деятельности Гросси и МАГАТЭ.

«Своими злонамеренными действиями он [Гросси] непосредственно способствовал принятию Советом управляющих МАГАТЭ политически мотивированной резолюции против Ирана, а также незаконным израильским и американским бомбардировкам иранских ядерных объектов», — отметил он.

МАГАТЭ и его генеральный директор несут полную ответственность за такое плачевное положение дел, добавил глава МИД Ирана.