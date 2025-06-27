Россия намерена завершить специальную военную операцию с результатом, который считает для себя необходимым. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции в Минске.

Путин также прокомментировал ход переговорного процесса, заявив, что меморандумы Киева и Москвы являются «прямо противоположными».

«Как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло. Я вам ничего неожиданного и не скажу. Это два абсолютно противоположных меморандума», — отметил президент (цитата по ТАСС).

Глава государства также сообщил, что Россия готова передать Украине ещё почти 3 тысячи тел погибших военных.

Кроме того, Путин раскрыл данные об оборонных расходах страны: 13,5 трлн рублей в год (около 150 млрд долларов), что составляет 6,3% ВВП. «Считаю, что это много», — признал он.