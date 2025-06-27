Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оштрафовал Францию. Информация об этом распространена на сайте Европейского суда.

Гражданин Франции обратился в Европейский суд в связи с нарушением прав и свобод. Полиция задержала и обыскала французского гражданина Карима Туиля три раза за 10 дней в 2011 году. С похожей ситуацией столкнулись еще несколько человек, проживающих в Безансоне. Местные суды не удовлетворили жалобу Туиля и он обратился в ЕСПЧ.

В своем решении ЕСПЧ оценил такое поведение полиции как дискриминацию. Было отмечено, что этнически дискриминационные полицейские проверки не являются редкостью. В некоторых случаях полиция оскорбляет проверяемых.

Согласно решению суда, французское правительство должно выплатить истцу 3000 евро в качестве морального ущерба.