Парламент Грузии в третьем и окончательно чтении принял поправки в закон «О планировании и координации политики национальной безопасности», которые подразумевают ликвидацию Совета безопасности. Данная информация приводится в сообщении пресс-службы законодательного органа.

Поправки поддержали 83 депутата.

«Согласно поправке, с 1 сентября 2025 года Совет национальной безопасности будет ликвидирован. Также было установлено, что правительство Грузии будет координирующим органом по планированию политики национальной безопасности», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что для ликвидации Совета национальной безопасности будет создана специальная комиссия. Ее состав и полномочия будут определены правительством.