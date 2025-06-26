В духовном управлении мусульман России назвали фейком распространяемые листовки об организации муфтиятом курсов по многоженству. Это следует из заявления зампреда управления муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова. Он констатировал, что подобные «курсы» ДУМ России не проводит.

«Это не что иное, как неумелая и неуклюжая попытка недоброжелателей посеять раздор между народами России, внести дестабилизацию в общество и очернить деятельность мусульманского духовенства», — приводит РИА Новости слова Аляутдинова.

Муфтий не преминул отметить, что ДУМ проводит курсы по семейной жизни и помощи многодетным. «Но акции по многоженству — это не про нас», — заявил он и призвал граждан не поддаваться на провокации.