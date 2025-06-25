На встрече на полях саммита НАТО с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что приветствует прекращение огня между Израилем и Ираном, информируют турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, ситуация де-факто должна как можно скорее превратиться в постоянное спокойствие. Он отметил, что гуманитарный кризис в Газе продолжает расти и важно как можно скорее достичь постоянного прекращения огня в секторе.

Стороны обговорили отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы. Эрдоган выразил уверенность, что Турция и Франция продолжат стремиться улучшать двусторонние отношения.

Он указал на важность включения в процесс союзников, не входящих в Европейский союз (ЕС), в новую архитектуру безопасности и обороны Европы. По его словам, полезно рассматривать отношения Турции и ЕС в долгосрочной и стратегической перспективе.

Эрдоган отметил, что Сирия старается не вмешиваться в региональные конфликты и Израилю важно понять, что путь к обеспечению собственной безопасности лежит через стабильность его соседей