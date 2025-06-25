Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Минобороны США обратно в «министерство войны», а министра обороны Соединенных Штатов в «министра войны».

«Может быть, на пару недель мы будем так его называть, потому что чувствуем себя воинами. <…> На самом деле, если посмотреть на старое здание рядом с Белым домом, можно увидеть, что там раньше было написано «министр войны». Потом мы стали политкорректными, и назвали его министром обороны. Не знаю, может, нам стоит задуматься о том, чтобы снова это изменить», — отметил американский лидер.