Европейская служба внешнеполитической самопиарной активности — иначе и не назовёшь — в очередной раз «родила свою обеспокоенность» в адрес Азербайджана, попытавшись вмешаться в решение бакинского суда по уголовному делу Abzas Media. Об этом пишет телеграм-канал Minval-Live.

Патетика о «независимой журналистике» и «правах человека», которую брюссельские функционеры растянули на несколько абзацев, — не что иное, как политическое лицемерие в лучших традициях двойных стандартов ЕС. Суд вынес приговор на основе фактов и доказательств. Но вместо уважения к суверенитету и судебной системе партнёра, в Брюсселе вновь принялись читать нравоучения и «призывать» — будто речь идёт о какой-нибудь колонии ЕС, а не о независимом государстве с собственной конституцией и законами.

Где была эта «обеспокоенность», когда армянские ракеты били по Гяндже, Барде, Мингячевиру? Почему в Брюсселе не выступали с заявлениями, когда гибло мирное население Азербайджана, а энергетическая инфраструктура не раз оказывалась под прицелом? Молчание тогда было оглушительным. А теперь — резкий всплеск чувств, стоит суду вынести законное решение в рамках внутреннего законодательства.

Тем более абсурдной выглядит избирательность ЕС на фоне того, что происходит в самих европейских странах. Где призывы к Парижу, когда во Франции избивают журналистов, разгоняют демонстрации, а медиаполе управляется из одного центра? Павел Дуров прямо заявил: СМИ во Франции работают под диктовку Макрона. Но никакой «озабоченности» — как будто свобода слова заканчивается у границ Азербайджана.

Когда же речь заходит об Армении, где систематически нарушаются права граждан и закрываются оппозиционные каналы, Европа снова теряет голос. Ни одного резкого заявления, ни одного требования, ни одной озабоченной фразы — лишь комфортное политическое молчание.

Нынешнее заявление — не про защиту прав. Это про геополитику. Это про попытку навязать своё видение «демократии» странам, которые имеют смелость проводить независимую политику. Это очередной инструмент давления — банальный и предсказуемый.

С политологической точки зрения, перед нами textbook case инструментализации правозащитной повестки. Но в Баку давно научились отличать подлинную обеспокоенность от дипломатического фастфуда, от которого прет лицемерием. И уж точно — не нуждаются в морализаторских лекциях от структур, которые сами утратили связь с собственными демократическими принципами.