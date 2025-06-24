В интервью Sky News журналист спросил президента Украины Владимира Зеленского, задумывался ли он об уходе, учитывая тяжёлую ситуацию на фронте и напряжённые отношения с Дональдом Трампом.

«Я всегда готов, но я не готов предать народ. Идёт война, и мой большой долг — пройти эту войну вместе с моей страной. Если мой народ считает, что ему нужен другой лидер, я просто не имею права оставаться. Это факт. Да, я устал. Потому что страна воюет. И есть люди, которые так же устали, а может, даже больше», — отметил он.