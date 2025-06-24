Из-за временных ограничений, введенных в воздушном пространстве над Персидским заливом, 23 июня ряд международных рейсов, вылетевших из Международного аэропорта Гейдар Алиев, не смогли приземлиться в запланированных пунктах назначения и были направлены в альтернативные аэропорты с целью обеспечения безопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Там отметили, что рейс авиакомпании Qatar Airways по маршруту Баку–Доха и рейс Kuwait Airways по маршруту Баку–Кувейт совершили посадку в Международном аэропорту Джидды (Саудовская Аравия), а рейс авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi Баку–Абу-Даби — в Международном аэропорту Медины.

«Сложившаяся ситуация была оперативно оценена в рамках международных протоколов авиационной безопасности, и для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа были немедленно приняты все необходимые меры», — отмечается в сообщении.