Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможной передаче ядерного оружия Ирану.

«Неужели я слышал, как бывший президент Медведев из России так невзначай бросается словом на «букву Я» (ядерное!), и говорит, что он и другие страны собираются передать Ирану ядерные боеголовки? Он правда это сказал, или мне просто показалось? Если он действительно это сказал и это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне НЕМЕДЛЕННО. Слово на «букву Я» не должно использоваться так легкомысленно. Полагаю, именно поэтому Путин – «босс», – написал президент США.