Президент России Владимир Путин заявил, что был готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но экс-премьер Британии Борис Джонсон убедил Киев отказаться.

Президент РФ выступил с рядом заявлений в рамках пленарного заседания ПМЭФ-2025.

«Я уже говорил, что русские и украинцы – один народ. В этом смысле вся Украина наша», — отметил президент, при этом добавив, что Россия никогда не подвергала сомнению суверенитет Украины.

По его словам независимость и суверенитет Украины основаны на декларации, которая предписывает ей быть нейтральным и внеблоковым государством.

«У России нет цели забрать город Сумы, но такая возможность не исключена», — отметил российский лидер.