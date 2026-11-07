Армения не будет предпринимать антииранских шагов в рамках реализации проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP). Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян.

Выступая на III Всемирном армянском саммите, он подчеркнул, что Ереван не намерен участвовать в каких-либо процессах, направленных против Ирана или других соседних государств.

«Мы никогда не включимся и не можем включиться в какой-либо процесс против Ирана или какого-либо соседа. Это наша политическая позиция», — заявил Симонян.

По его словам, TRIPP является исключительно экономическим проектом и не предусматривает размещения вооружённых сил.