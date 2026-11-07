Полиция Алматы установила личности трёх женщин, устроивших потасовку во время концерта Валерия Меладзе. Одна из участниц конфликта получила пять суток административного ареста, другая была оштрафована, а в отношении третьей возбуждено административное производство.

Инцидент произошёл 4 ноября на площадке Almaty Arena. Из-за конфликта между зрительницами у сцены певцу пришлось прервать выступление. Меладзе возмутился поведением поклонниц и предупредил, что остановит концерт, если драка повторится.

По данным полиции, две нарушительницы оказались жительницами Алматинской области. Одну из них суд арестовал на пять суток, вторую оштрафовали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Третья участница конфликта приехала из Тараза. Материалы по факту мелкого хулиганства направлены в суд.

Кроме того, правоохранители нашли автора ложного сообщения в соцсетях об отмене концерта Меладзе. Его также привлекли к административной ответственности и оштрафовали.