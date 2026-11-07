Более 30 солнечных вспышек за неполные двое суток зафиксировали учёные. О резком росте активности звезды сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Солнце происходит стремительный рост вспышечной активности. За вчерашние сутки космическими средствами слежения было зарегистрировано 18 вспышек класса C и выше (это обычные и крупные события). Сегодня за первые 12 часов на момент выпуска сообщения к ним добавилось еще 17 событий. Общее число вспышек за неполные двое суток, таким образом, уже составляет 35», — отметили в Институте.

Рост активности начался вечером 5 ноября со вспышки класса M3.6 — самой сильной с 10 октября.

При этом учёные предупреждают, что геомагнитные возмущения всё же возможны. На Землю может повлиять поток быстрого солнечного ветра из крупной корональной дыры.