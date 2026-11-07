В Посольстве Казахстана в Баку состоялся круглый стол, посвященный развитию казахско-азербайджанского сотрудничества. В мероприятии приняли участие Посол Республики Казахстан в Азербайджане Алим Байель, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Азер Аллахверянов, директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, директор аналитического центра CASPIA Analytics Орхан Йолчуев, основатель интеллектуальной платформы BIZ CLUB Мурад Сададдинов, глава Центра исследований «Атлас» Эльхан Шаиноглу, Председатель партии «Реальная альтернатива» Натиг Джафарли, эксперт Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Роза Байрамлы, дипломаты.

Посол Алим Байель проинформировал азербайджанских экспертов об основных тезисах недавнего послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». В частности, дипломат остановился на масштабной модернизации инфраструктуры и запуске программы «Народная стройка», развитии транспортно-логистического потенциала Казахстана, а также ускоренной цифровизации экономики. Посол отметил, что Казахстан одним из первых создал министерство по искусственному интеллекту, рассказал об успехах страны в сфере IT технологий.

Дипломат также остановился на результатах визита Президента Токаева в Баку для участия в VII Саммите СВМДА, который состоялся в октябре 2026 года. Благодаря совместным усилиям казахстанской и азербайджанской сторон было принято решение о продлении председательства Азербайджана в этой организации и назначении ее Генеральным секретарем представителя Азербайджана. Фархад Мамедов прокомментировал данное решение как успешную активизацию азербайджанской дипломатии на азиатском пространстве.

Посол отметил важность крупных совместных проектов и рассказал об открытии в рамках упомянутого визита волоконно-оптической линии связи, которая стала первым успешно реализованным транскаспийским инфраструктурным проектом. По мнению А. Байеля за ним обязательно последуют другие важные инфраструктурные инициативы. Также главами государств Азербайджана и Казахстана в Баку было подписано Межправительственное соглашение по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, что повышает статус этого коридора. Ожидается, что к соглашению присоединятся и другие государства.

В свою очередь эксперты дали высокую оценку Посланию Президента К. Токаева. Было отмечено, что беспрецедентная интенсивность двустороннего политического диалога способствует росту сотрудничества по всем направлениям и придает импульс реализации совместных стратегических проектов в области энергетики и транспорта.

Депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверянов предложил активизировать сотрудничество между неправительственными организациями двух стран и заявил о намерении инициировать данный процесс в рамках межпарламентского взаимодействия. Основатель интеллектуальной платформы BIZ CLUB Мурад Сададдинов подчеркнул высокий уровень высшего образования в Казахстане. «Казахстан большими темпами наращивает образовательный потенциал, открывая новые филиалы международных университетов», — заявил эксперт. В результате за последние годы кратно увеличилось количество азербайджанских студентов, обучающихся в вузах Казахстана. Число казахстанцев в университетах Азербайджана также растет.

Директор аналитического центра CASPIA Орхан Йолчуев подчеркнул важность сотрудничества в транспортно-логистической сфере и упрощения бюрократических процедур. Председатель партии «Реальная альтернатива» Натиг Джафарли отметил актуальность развития сфер IT и искусственного интеллекта. Вместе с тем известный экономист указал на важность сотрудничества в традиционных отраслях экономики, развитии промышленной кооперации, в том числе посредством совместного производства нефтепродуктов.

В ходе мероприятия участники отметили рост значимости Организации тюркских государств и поделились своим мнениями о ее будущем. Посол Казахстана отметил, что предложение К. Токаева о приглашении России к участию в деятельности ОТГ касается расширенного формата «ОТГ+». Такие форматы, когда на мероприятия помимо основных членов время от времени приглашаются третьи страны существуют и в других организациях: «ШОС+», «БРИКС+». А. Байель напомнил, что Дональд Трамп пригласил президентов И. Алиева, К. Токаева и Ш. Мирзиеева на саммит G20 в декабре этого года. По мнению казахского дипломата, участие в саммите сразу трех тюркских государств наглядно демонстрирует большой потенциал нашего региона.

По информации эксперта Э. Шаиноглу, Посол Байель также выразил надежду на восстановление полного взаимопонимания между братскими Азербайджаном и Турцией. Обе страны занимают важное место во внешней политике казахского государства. Кроме того, эксперты поблагодарили Казахстан за всемерную поддержку участия Азербайджана в формате взаимодействия в рамках Центральной Азии.