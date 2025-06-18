Полиция продолжает контроль за соблюдением норм, касающихся бытового шума. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сообщается, что при выявлении подобных случаев, вызывающих обоснованное недовольство граждан, меры принимаются на месте территориальными органами полиции.

Также указывается на то, что в населенных пунктах после полуночи запрещено движение автомобилей с включенной громкой музыкой и частым использованием звукового сигнала. Такие действия расцениваются как нарушение общественного порядка и могут служить основанием для задержания транспортного средства.

«Профилактические меры будут продолжены. В отношении лиц, повторно допускающих подобные нарушения, несмотря на предупреждения, предусмотрены более строгие меры воздействия», — отметили в МВД.

