Руководитель представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде провел встречу со своим новоназначенным турецким коллегой Басатом Озтюрком.

Данная информация приводится в сообщении представительства Азербайджана в НАТО в соцсети X.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, региональные проблемы и отношения между Азербайджаном и НАТО.

It was a great pleasure to meet with H.E. Ambassador Basat Öztürk, the newly appointed Permanent Representative of brotherly #Türkiye to NATO (@TC_NATODT).

We had a very productive discussion about the #NATO—#Azerbaijan #partnership, current developments in the region, and other… pic.twitter.com/ZJkcBi9k6i

— Azerbaijan at NATO 🇦🇿 (@AzMissionNATO) June 17, 2025