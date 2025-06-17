Россия заявила, что готова стать посредником в конфликте между Ираном и Израилем, но не видит желание Израиля «выходить на мирный трек».

«Вы знаете, что российская сторона и в частности президент Путин сказал, что при необходимости Россия будет готова оказать такие посреднические услуги. Обе стороны об этом знают. В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования. Это то, что мы констатируем», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.