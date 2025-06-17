Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе ночной атаки по территории страны было выпущено 440 ударных дронов и 32 ракеты.

«Такие атаки – чистой воды терроризм. И весь мир, США и Европа, наконец, должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов», — написал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, это «один из самых страшных ударов по Киеву».

В результате ночной атаки на разные регионы Украины погибли не менее 15 человек, более 70 получили травмы различной степени тяжести. Поиск людей под завалами продолжается.