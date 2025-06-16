Иран готов вернуться к переговорам с США по ядерной сделке, только если Израиль прекратит удары по исламской республике. Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Спецпосланник США на переговорах по ядерной сделке сказал Аракчи, что Израиль не предпримет никаких действий без разрешения США, но перед началом нового раунда переговоров Израиль атаковал Иран, что показывает, что США дали им разрешение напасть на нас. Если США хотят возобновить переговоры, они должны сначала остановить агрессию Израиля против стран региона»,— приводит слова Пезешкиана «КоммерсантЪ» со ссылкой на сообщение его пресс-службы.