Военный конфликт между Тель-Авивом и Тегераном мешает 10 самолетам турецких авиакомпаний вылететь из аэропортов Ирана и Ирака.

Об этом сообщил портал Airporthaber, специализирующийся на новостях гражданской авиации.

В частности, как отмечается, в Иране находятся пять самолетов авиакомпании Pegasus Airlines, в Ираке — два. В Ираке также остаются по одному самолету авиакомпаний Turkish Airlines и AJet. Еще один самолет, принадлежащий перевозчику Tailwind Airlines, находится в Иране.

По данным портала, турецкие власти прилагают усилия, в том числе дипломатические, для безопасного возвращения в республику своих самолетов.