Около 40 тысяч иностранных туристов застряли в Израиле из-за закрытия воздушного пространства. Об этом сообщили в Министерстве туризма страны.

Отмечается, что ведомство приняло меры, позволяющие получить информацию туристам, а также оказывает поддержку с предоставлением им места жительства и вариантов покинуть страну.

«Мы также пытаемся помочь туристам, предлагая им доступные в настоящее время варианты покинуть Израиль через сухопутные пограничные переходы через Иорданию и Египет, которые остаются открытыми», — подчеркнул представитель Министерства туризма.